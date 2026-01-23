Caffè Corretto, la puntata del 23 gennaio 2026: il bilancio completo del ciclone Harry in SardegnaConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 23 gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Fiorentina-Cagliari: le possibili soluzioni difensive di Pisacane
Rosanna Laconi – assessora regionale Difesa Ambiente – Il bilancio completo del ciclone Harry in Sardegna
Veronica Fadda – giornalista di UnioneSarda.it – Sardegna devastata dalla tempesta Harry: stato di emergenza e ipotesi di 500 milioni dal Governo