20 febbraio 2026 alle 12:10
Caffè corretto del 20 febbraio: ciclone e rischio idrogeologico in SardegnaConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 20 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Carlo Fancello, portavoce Cagliari fan club – Cagliari, contro la Lazio serve una reazione: «Gara disastrosa con il Lecce»
- Stefania da Pelo, docente di geologia – Ciclone e rischio idrogeologico in Sardegna: le parole della geologa Stefania Da Pelo
- Angelica D’Errico, giornalista di UnioneSarda.it – Le anticipazioni dal sito UnioneSarda.it
