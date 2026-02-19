Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 19 febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda
  • Luigi Pisci – Comitato No Eolico Sarcidano
  • Maria Grazia Demontis – Comitato No Eolico Gallura
  • Rosi Tocco – Comitato per la difesa del territorio di Uta
  • Antonio Attanasio – Presidente Ordine dei Tecnici di Radiologia
  • Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
  • Caffè Scorretto – E’ quasi mezzanotte
