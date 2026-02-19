radiolina
19 febbraio 2026 alle 14:25
La Strambata del 19 febbraio: ospite Luigi Pisci del Comitato No Eolico SarcidanoConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 19 febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda
- Luigi Pisci – Comitato No Eolico Sarcidano
- Maria Grazia Demontis – Comitato No Eolico Gallura
- Rosi Tocco – Comitato per la difesa del territorio di Uta
- Antonio Attanasio – Presidente Ordine dei Tecnici di Radiologia
- Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
- Caffè Scorretto – E’ quasi mezzanotte
