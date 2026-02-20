radiolina
20 febbraio 2026 alle 13:12
Gr regionale del 20 febbraio, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
41bis: anche Confindustria Sardegna Centrale esprime preoccupazione
Portisco: indagata la proprietaria dello yacht dove è stato trovato morto il giovane skipper Marchionni
Sassari: volo salvavita pe runa bimba portata al Gaslini di Genova
Meteo: la tendenza del tempo nell’Isola con il meteorologo Alessandro Gallo
“Informatore Sportivo 360": oggi si parla di Giro di Sardegna
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Questa mattina parla Pisacane
© Riproduzione riservata