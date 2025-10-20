Gr regionale del 20 ottobre, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Politica: stamattina vertice di maggioranza per manovra
Domusnovas: il Tar decide che la Regione ha 60 giorni di tempo per il provvedimento attuativo del VIA per gli impianti di Iglesias della RWM
Palau: questa mattina nuovo sopraluogo del Ris dei Carabinieri a Conca Entosa
Serramanna: arrestato in flagranza di reato un 22enne per spaccio di droga
Cagliari: sanzione e attività sospesa per un’impresa di Villasor. Aveva due lavoratori in nero durante l’OktoberFest
“Casa Cus”: Andrea Matta ci presenta gli ospiti di questo pomeriggio
Calcio: giorno di riposo per il Cagliari. Questo pomeriggio su Radiolina alle 14:30 “A Voi la Linea”
“Informatore Sportivo dalla C alla Promozione”: Alberto Masu ci presenta gli ospiti di questa sera