20 ottobre 2025 alle 14:35aggiornato il 20 ottobre 2025 alle 14:36
Sport News, la puntata del 20 ottobre: Cagliari ko, all’Unipol Domus passa il BolognaLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: Cagliari ko, all’Unipol Domus passa il Bologna (2-0)
Basket: la Dinamo lotta ma Milano passa al PalaSerradimigni
Basket, A2F: Ceccarelli sulla sirena, la Nuova Icom espugna Livorno
Tennis: Van Assche trionfa a Olbia. Battuto Carreno Busta in tre set
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Tra Serie C e Promozione”
