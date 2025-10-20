Calcio, Serie A: Cagliari ko, all’Unipol Domus passa il Bologna (2-0)

Basket: la Dinamo lotta ma Milano passa al PalaSerradimigni

Basket, A2F: Ceccarelli sulla sirena, la Nuova Icom espugna Livorno

Tennis: Van Assche trionfa a Olbia. Battuto Carreno Busta in tre set

Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Tra Serie C e Promozione”

© Riproduzione riservata