radiolina
20 ottobre 2025 alle 14:38aggiornato il 20 ottobre 2025 alle 14:39
La Strambata, la puntata del 20 ottobre: tra gli ospiti Barbara Manca, assessora regionale ai TrasportiConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conducono la puntata del 20 ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Massimo Crivelli – vicedirettore de L’Unione Sarda
Andrea Busia – giornalista de L’Unione Sarda
Barbara Manca – assessora regionale trasporti
Anna Rita Agus – assessora grandi eventi Dolianova
Enzo Asuni – social media manager de L’Unione Sarda
