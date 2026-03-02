radiolina
02 marzo 2026 alle 14:51
La Strambata del 2 marzo: tra gli ospiti Christian Rossi e padre PiccheddaConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista del TG di Videolina – conduce la puntata del 02 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda
- Padre Maurizio Picchedda – Vicario convento dei Frati Cappuccini via Sant’Ignazio
- Christian Rossi – Docente storia relazioni internazionali Università di Cagliari
- Enrico Pilia – Capo pagine sportive L’Unione Sarda
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarsa
- Il Post del Lunedì – Pensare in grande
© Riproduzione riservata