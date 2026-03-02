radiolina
02 marzo 2026 alle 13:57
Caffè corretto del 2 marzo: Guerra in Iran, strategia Usa e rischi globaliConduce Veronica Fadda
Veronica Fadda – giornalista di UnioneSarda.it– conduce la puntata del 2 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Celestino Tabasso, giornalista de L’Unione Sarda – Guerra in Iran, strategia Usa e rischi globali: tra petrolio, terrorismo e scenari imprevedibili
- Angelica D’Errico, giornalista di UnioneSarda.it – Sanremo 2026, dietro le quinte del Festival: atmosfera più rilassata e attesa per Stefano De Martino
- Valentina Orrù, consulente d’immagine – Sanremo 2026, tendenze e armocromia: l’analisi della consulente di immagine Valentina Orrù
- Riccardo Spignesi, giornalista – Serie A, Cagliari verso il Como: equilibrio fragile nella corsa salvezza
- Enrico Fresu, coordinatore di UnioneSarda.it – Offensiva IDF in Libano, rischio invasione di terra: allarme per la Brigata Sassari
