Veronica Fadda – giornalista di UnioneSarda.it– conduce la puntata del 2 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Celestino Tabasso, giornalista de L’Unione Sarda – Guerra in Iran, strategia Usa e rischi globali: tra petrolio, terrorismo e scenari imprevedibili
  • Angelica D’Errico, giornalista di UnioneSarda.it – Sanremo 2026, dietro le quinte del Festival: atmosfera più rilassata e attesa per Stefano De Martino
  • Valentina Orrù, consulente d’immagine – Sanremo 2026, tendenze e armocromia: l’analisi della consulente di immagine Valentina Orrù
  • Riccardo Spignesi, giornalista – Serie A, Cagliari verso il Como: equilibrio fragile nella corsa salvezza
  • Enrico Fresu, coordinatore di UnioneSarda.it – Offensiva IDF in Libano, rischio invasione di terra: allarme per la Brigata Sassari
