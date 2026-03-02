radiolina
02 marzo 2026 alle 13:57
Gr regionale del 2 marzo, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Politica: in settimana il vertice M5S-Pd per ricucire lo strappo
Cagliari: due arresti per spaccio di droga consentiti da due segnalazioni sull’app YouPol
Cagliari: tra Cagliari e Quartu altri tre mezzi messi alle fiamme
Radiolina: alle 15 Casa Cus con Andrea Matta, alle 18:30 “Informatore Sportivo tra C e Promozione” con Alberto Masu
Calcio: allenamento pomeridiano per il Cagliari
Basket M: la preziosa vittoria in trasferta dell’Esperia vale il quinto posto in classifica
