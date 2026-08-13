La Strambata del 13 agosto: si parla di commercio e digitaleConduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 13 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Alberto Melis – Consigliere FIPE Confcommercio Sud Sardegna e Fausto Mura – Presidente Federalberghi Sud Sardegna – Ferragosto in Sardegna, è boom di prenotazioni: la sfida arriva dopo l’estate
Enrico Trogu – Direttore Archivio di Stato di Cagliari – Archivio di Stato di Cagliari, la storia della Sardegna entra nell’era digitale
Caffè Scorretto – Campane a Martello