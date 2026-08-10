Caffè corretto, la puntata del 10 agosto: si parla di West Nile e caldo recordConduce Alessandra Ragas
Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 10 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Aldo Manzin, docente dell’Università di Cagliari – West Nile, Manzin rassicura: «un’infezione stagionale»
Maria Paolucci, guida turistica, travel creator – Maria Paolucci, la canzone in sardo diventa una promessa d’amore
Nicola Montisci, giornalista – Giovani e discoteche, così è cambiato il mondo della notte
Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Caldo record in Sardegna: Pronto soccorso sotto pressione