Caffè corretto, la puntata dell’11 agosto 2026: rifiuti in Sardegna, l’allarme dei sindaciConduce Alessandra Ragas
Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 11 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Daniela Falconi, presidente Anci Sardegna e sindaca di Fonni – Rifiuti in Sardegna, l’allarme dei sindaci: «Non lasciateci soli»
Nicola Anedda, guida ambientale sul Flumendosa – Sardegna, l’overtourism invade anche piscine naturali e cascate
Fabiano Gaggini, giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari, nasce la squadra di Pisacane: rivoluzione a centrocampo
Enrico Fresu, coordinatore del sito UnioneSarda.it – Is Mirrionis, caos al punto nascita: emergenza pediatri a Cagliari