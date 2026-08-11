Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 11 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Daniela Falconi, presidente Anci Sardegna e sindaca di Fonni – Rifiuti in Sardegna, l’allarme dei sindaci: «Non lasciateci soli»

Nicola Anedda, guida ambientale sul Flumendosa – Sardegna, l’overtourism invade anche piscine naturali e cascate

Fabiano Gaggini, giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari, nasce la squadra di Pisacane: rivoluzione a centrocampo

Enrico Fresu, coordinatore del sito UnioneSarda.it – Is Mirrionis, caos al punto nascita: emergenza pediatri a Cagliari

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