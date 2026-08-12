La Strambata del 12 agosto: si parla di basket e di eclissi solare in SardegnaConduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 12 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Eleonora Cocco – Segretaria regionale Società Italiana Neurologia e Professoressa ordinaria Facoltà di Medicina Università di Cagliari – Malattie neurologiche in Sardegna: «Serve più attenzione»
Franco Ferrandu – giornalista di Videolina – Dinamo Sassari: «Ritrovato lo spirito della vecchia Dinamo»
Manuel Floris – Direttore del Planetario de L’Unione Sarda – Eclissi solare in Sardegna, spettacolo al tramonto: dove e quando osservarla
Nicola Scano – vicedirettore del TG di Videolina – I titoli del TG di Videolina
Caffè Scorretto – Appaltite acuta