La Strambata, la puntata dell’11 agosto 2026: Rebeccu Arte 2026, Valeria Orani racconta il progettoConduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 11 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Luca Locci – Responsabile del servizio disinfestazioni del Centro Antinsetti, Maria Valentina Marras – Direttrice Dipartimento Prevenzione Sanitaria ASL 5, Matteo Massa – Consigliere delegato all’Ambiente – West Nile, controlli rafforzati nel Cagliaritano: «Nessun allarme»
Valeria Orani – Direttrice artistica del Progetto Rebeccu Arte – Rebeccu Arte 2026, Valeria Orani racconta il progetto
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – I titoli del TG di Videolina
Caffè Scorretto – Gli stessi stipendi