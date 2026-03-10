radiolina
10 marzo 2026 alle 14:31
La Strambata del 10 marzo: il Consiglio regionale approva la legge sull’IAConducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 10 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Roberto Murgia, giornalista de L’Unione Sarda
- Roberto Carta, giornalista de L’Unione Sarda
- Luca Neri, giornalista di Videolina
- Enrico Pilia, capo redattore de L’Unione Sarda
- Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda
