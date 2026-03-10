radiolina
10 marzo 2026 alle 11:29
Caffè corretto del 10 marzo: carburanti alle stelle con la guerra in Iran, benzina oltre i 2 euroConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 10 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Alessandro Aresu, editorialista de L’Unione Sarda – Guerra Iran e tensioni globali: perché il conflitto preoccupa il mondo
- Marco Noce, giornalista – Carburanti alle stelle con la guerra in Iran: benzina oltre i 2 euro e timori di speculazione
- Luca Mascia, giornalista – Mercato immobiliare Sardegna: boom di compravendite e corsa al mattone per proteggere i risparmi
- Antonio Mastio, organettista – Antonio Mastio lancia “Arrepicadas”: l’organetto sardo tra tradizione e sperimentazione
- Matteo Cambi, mister guru – Matteo Cambi racconta la caduta e la rinascita: la storia di Guru diventa una docu-serie su Sky
- Ciro Auriemma, scrittore e critico – Gabriel García Márquez, il genio del realismo magico che ha cambiato la letteratura mondiale
- Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Tutti gli aggiornamenti dal sito UnioneSarda.it
