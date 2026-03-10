Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 10 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Alessandro Aresu, editorialista de L’Unione Sarda – Guerra Iran e tensioni globali: perché il conflitto preoccupa il mondo
  • Marco Noce, giornalista – Carburanti alle stelle con la guerra in Iran: benzina oltre i 2 euro e timori di speculazione
  • Luca Mascia, giornalista – Mercato immobiliare Sardegna: boom di compravendite e corsa al mattone per proteggere i risparmi
  • Antonio Mastio, organettista – Antonio Mastio lancia “Arrepicadas”: l’organetto sardo tra tradizione e sperimentazione
  • Matteo Cambi, mister guru – Matteo Cambi racconta la caduta e la rinascita: la storia di Guru diventa una docu-serie su Sky
  • Ciro Auriemma, scrittore e critico – Gabriel García Márquez, il genio del realismo magico che ha cambiato la letteratura mondiale
  • Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Tutti gli aggiornamenti dal sito UnioneSarda.it
