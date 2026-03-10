radiolina
10 marzo 2026 alle 14:00
Gr regionale del 10 marzo, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Energia: in Sardegna le più care d’Italia nel 2025. Oristano maglia nera
Sulcis: i sindacati preparano la mobilitazione verso Roma
Cagliari: inseguita e speronata sulla SS 195 per una borsa contenente droga
Sassari: a 211 Km/h e senza assicurazione sulla Sassari-Alghero
Teatro: “Benvenuti a casa Morandi” da giovedì in Sardegna
Calcio: riprendono questo pomeriggio gli allenamenti del Cagliari. Apprensione per il ginocchio di Idrissi
