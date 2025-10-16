radiolina
16 ottobre 2025 alle 14:34
La Sardegna verso l’Unesco: “La Strambata” del 16 ottobre 2025Conducono la puntata Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda - e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 16 ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Pierpaolo Vargiu – Presidente Associazione “La Sardegna verso l’Unesco”
- Egidiangela Sechi – Giornalista del TG di Videolina
- Roberto Murgia – Giornalista de L’Unione Sarda
