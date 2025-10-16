Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda - e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 16 ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Pierpaolo Vargiu – Presidente Associazione “La Sardegna verso l’Unesco”
  • Egidiangela Sechi – Giornalista del TG di Videolina
  • Roberto Murgia – Giornalista de L’Unione Sarda
