Caffè Corretto, la puntata del 2 dicembre 2025: Di Maio torna in scena, la diplomazia europea riparte dal GolfoConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 2 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Celestino Tabasso, giornalista de L’Unione Sarda – Di Maio torna in scena: la diplomazia europea riparte dal Golfo
Marco Cecchini, presidente della Fondazione AIFR – Sbarca in Italia il Giving Tuesday: la giornata mondiale del dono
Paolo Carta, giornalista de L’Unione Sarda – Addio a Nicola Pietrangeli: muore a 92 anni il mito del tennis
Nicola Salmoiraghi, critico musicale – Maria Callas, la diva che ha cambiato per sempre l’opera lirica
Daria Bignardi, scrittrice – “Nostra solitudine”: Il romanzo che racconta l’Italia di oggi
Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda – Le news su Sanremo 2026
Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Aree idonee in Sardegna: cresce lo scontro sul nuovo decreto e il futuro dell’Isola