Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 2 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Celestino Tabasso, giornalista de L’Unione Sarda – Di Maio torna in scena: la diplomazia europea riparte dal Golfo

Marco Cecchini, presidente della Fondazione AIFR – Sbarca in Italia il Giving Tuesday: la giornata mondiale del dono

Paolo Carta, giornalista de L’Unione Sarda – Addio a Nicola Pietrangeli: muore a 92 anni il mito del tennis

Nicola Salmoiraghi, critico musicale – Maria Callas, la diva che ha cambiato per sempre l’opera lirica

Daria Bignardi, scrittrice – “Nostra solitudine”: Il romanzo che racconta l’Italia di oggi

Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda – Le news su Sanremo 2026

Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Aree idonee in Sardegna: cresce lo scontro sul nuovo decreto e il futuro dell’Isola

