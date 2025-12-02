radiolina
02 dicembre 2025 alle 14:45
Sport News del 2 dicembre 2025Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
Le notizie sportive del 2 dicembre 2025 con Valentina Caruso.
- Calcio, Coppa Italia: domani il Cagliari in Coppa contro il Napoli
- Calcio, Serie A: Deiola e il gol dell’anno
- Calcio femminile: punto importante per la Torres in Serie C
- Motori: Sardegna, il Mondiale Rally resta nel 2026
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Giovani di Categoria”
