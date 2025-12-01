Viviamo in un’epoca in cui ogni problema, dalla lista della spesa alla crisi esistenziale, sembra avere una sola risposta: “Chiedilo all’intelligenza artificiale”. È il nuovo amico sapiente, il confessore paziente, il consulente sempre disponibile e, soprattutto, l’alibi perfetto per non fare più nulla da soli.

L’IA scrive comunicati, discorsi, post politici e diagnosi fai-da-te. Gli studenti la usano per i compiti che non leggeranno mai, i professionisti per testi che sembrano usciti da una calcolatrice poetica. E i social sono pieni di contenuti tutti uguali, frasi lavate e centrifugate dalla stessa lavatrice digitale.

A forza di delegare, stiamo perdendo anche il gusto dell’errore umano: quella virgola sbagliata, quel pensiero storto, quella frase imperfetta che però aveva un autore riconoscibile. Invece adesso tutto è liscio, pulito, tremendamente intercambiabile.

Il problema non è l’IA: è l’intelligenza naturale che abdica. Abbiamo trasformato il pensiero critico in un optional costoso e preferiamo un mondo che parla con la stessa voce metallica, rassicurante e senza esitazioni. Un mondo dove tutto è più facile, certo, ma anche più vuoto.

Stiamo abusando dell’IA perché abbiamo smesso di usare noi stessi. E quando ci accorgeremo della differenza tra un cervello umano e un algoritmo, forse sarà già tardi.

(Ps. Questo post è stato scritto da ChatGPT.)

Bepi Anziani

