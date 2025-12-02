radiolina
02 dicembre 2025 alle 14:44
“La Strambata”: puntata del 2 dicembre 2025Conducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 2 dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Priamo Casula – Imprenditore – Nightlife in Sardegna: l’epoca d’oro delle discoteche di Assemini
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – Sanremo 2026: i big che hanno detto no e gli esclusi
- Caffè Scorretto – Azzurra Nostalgia
