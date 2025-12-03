Caffè Corretto, la puntata del 3 dicembre 2025: Fedez a Oristano per Capodanno?Conduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 3 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Francesco Pinna – giornalista de L’Unione Sarda – Giallo di via Ghibli: la Procura chiede il processo per Claudio Gulisano
Marianna Guarna – giornalista de L’Unione Sarda – Fedez a Oristano? Il concerto di Capodanno diventa un giallo
Giovanni Scanu – critico – Natale alle porte: “Mamma ho perso l’aereo” torna al Notorius di Cagliari
Daniel Lumera – scrittore – Ritrovare il senso della vita può davvero salvare la salute?
Angelica D’Errico – giornalista di UnioneSarda.it – Finale X Factor: le toccanti parole della madre di eroCaddeo
Emanuele Dessì – direttore de L’Unione Sarda – Quartu, di nuovo senz’acqua per la rottura della condotta principale