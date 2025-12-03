Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 3 dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Fabio Meloni – Direttore artistico Ideario 25 – Cagliari, al via il festival “Ideario 25”

Roberto Carta – Giornalista de L’Unione Sarda – La classifica dei migliori licei in Sardegna

Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina

Enzo Asuni – Social media manager e Angelica D’Errico – Giornalista

Caffè Scorretto – Le rotte si son rotte

