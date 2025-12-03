“La Strambata”: puntata del 3 dicembre 2025Conducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 3 dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Fabio Meloni – Direttore artistico Ideario 25 – Cagliari, al via il festival “Ideario 25”
Roberto Carta – Giornalista de L’Unione Sarda – La classifica dei migliori licei in Sardegna
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
Enzo Asuni – Social media manager e Angelica D’Errico – Giornalista
Caffè Scorretto – Le rotte si son rotte