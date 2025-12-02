Gr regionale del 2 dicembre 2025, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Politica: questa mattina si riunisce la Commissione Bilancio in Regione. Inizia l’iter dell’approvazione della manovra finanziaria. Attesa per la nomina del nuovo Assessore all’Agricoltura
Maracalagonis: scontro tra tre veicoli. Sette persone coinvolte, quattro in codice rosso, tra cui donna incinta e bimbo di 10 anni
Paulilatino: furgoncino si ribalta. Disagi al traffico
Selargius: allontanamento e divieto di avvicinamento alla casa familiare per una 22enne per minacce e botte alla madre
Meteo: in arrivo piogge tra giovedì e venerdì
Cultura: Marina Cafè Noir si trasferisce a Elmas
Calcio: allenamento pomeridiano per il Cagliari. Domani la Coppa Italia a Napoli