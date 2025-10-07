GR regionale del 7 ottobre 2025. Gli aggiornamenti con Lele Casini.

  • Oristano: nuova vittima in Sardegna della Febbre del Nilo. E’ un ultrasettantenne di Santa Giusta
  • Sassari: condanna all’ergastolo per Michele Fresi, accusato dell’omicidio a bastonate del padre nel dicembre 2023
  • Sassari: omicidio di Palau, Ragnedda avrebbe tentato di togliersi la vita con gesti di autolesionismo in carcere
  • Sassari: perquisite le case di cinque persone per la ricerca di indizi sulla morte di William Manca
  • Cagliari: sbatte su un palo investendo un pedone e scappando senza prestare soccorso
  • S.Antioco: domani per “Aperitivo con l’autore” , presentazione sensoriale con Cristina Caboni
  • Calcio: gli esiti degli esami effettuati dal difensore del Cagliari Mina. Rinnovato il contratto di Idrissi sino al 2030
  • Pallamano: stasera la Raimond recupera al Pala Santoru la partita contro il Pressano
