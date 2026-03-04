Gr regionale del 4 marzo, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Dubai: i sette sardi ancora bloccati a Dubai nella nave da crociera. Preoccupazione per l’aumento dei prezzi del carburante
Politica: oggi le audizioni in commissione dei comitati per la Pratobello 24. L’Assessorato ai lavori pubblici stanzia altri 134 mln di euro
Cagliari: aperto questa mattina il processo per l’omicidio dei coniugi Gulisano
Cagliari: stasera al teatro Massimo “Amadeus”
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
“Informatore Sportivo calcio a 5": ospiti del programma di Matteo Vercelli la Mediterranea maschile e femminile