Massimiliano Rais – Giornalista del TG di Videolina – conduce la puntata del 03 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Luca Deidda – Economista Università di Sassari – Quali sono le conseguenze economiche della guerra in Iran?
  • Maurizio Olandi – Giornalista di Videolina – Guerra in Medio Oriente: le voci dei sardi bloccati
  • Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – Carburanti: arrivano i primi rincari dopo la guerra in Iran
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – Sanremo 2026: quali sono le canzoni più ascoltate su Spotify?
  • Caffè Scorretto – Sta in bilicum
