03 marzo 2026 alle 16:30
La Strambata del 3 marzo: primi rincari sui carburanti dopo la guerra in IranConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista del TG di Videolina – conduce la puntata del 03 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Luca Deidda – Economista Università di Sassari – Quali sono le conseguenze economiche della guerra in Iran?
- Maurizio Olandi – Giornalista di Videolina – Guerra in Medio Oriente: le voci dei sardi bloccati
- Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – Carburanti: arrivano i primi rincari dopo la guerra in Iran
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – Sanremo 2026: quali sono le canzoni più ascoltate su Spotify?
- Caffè Scorretto – Sta in bilicum
