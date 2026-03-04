radiolina
04 marzo 2026 alle 13:46
Caffè corretto del 4 marzo: i rientri dei sardi bloccati in Medio OrienteConduce Veronica Fadda
Veronica Fadda – giornalista di UnioneSarda.it– conduce la puntata del 4 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Silvia Orrù, giornalista di Videolina – Sardi bloccati in Medio Oriente, rientri e testimonianze da Dubai e Oman
- Claudia Cabitza, direttrice artistica della Grande Jatte – Grande Jatte 2026, il festival vittoriano steampunk che unisce generazioni
- Francesca Perseu, referente storica della Grande Jatte – Danza storica a Cagliari, Francesca Perseu rilancia i laboratori della Grande Jatte
- Danilo Sirigu, responsabile del servizio di Ecografia sperimentale – Non solo Ippocrate, i medici musicisti di Cagliari che portano la solidarietà in Sardegna
- Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Guerra Iran: Petrolio in rialzo e tensione globale dopo il controllo iraniano dello Stretto di Hormuz
