Ciclone Harry, volontari uniti per ripulire il Poetto dopo la mareggiataComuni, associazioni e cittadini insieme per rimediare ai danni del maltempo. L’appuntamento per domenica al Golden Beach
Molti volontari sono già al lavoro ma domenica il litorale del Poetto tornerà protagonista con una giornata dedicata alla pulizia del tratto di spiaggia, da Cagliari a Quartu Sant'Elena.
Il punto di ritrovo sarà davanti al Golden Beach, sul confine tra i due Comuni, da cui inizierà un'azione collettiva che vedrà fianco a fianco amministrazioni comunali, associazioni di volontariato (Rebelterra, Cittadinanza Attiva, OIKOS di Quartu Sant'Elena, Legambiente Cagliari, Legambiente Sardegna, Plastic Free Cagliari Cittadinanza Attiva Sardegna).
L'iniziativa è frutto della collaborazione tra gli Assessorati all'Ambiente dei Comuni di Cagliari e Quartu Sant'Elena e il tessuto associativo locale, con il coinvolgimento diretto della comunità. Un lavoro corale che punta non solo a ripulire fisicamente la spiaggia, ma anche a rafforzare quel senso di responsabilità condivisa, che rende un territorio più vivo e più curato. Un'alleanza nata con un obiettivo chiaro: rimediare ai danni lasciati dalle recenti mareggiate che, durante l'ultima allerta meteorologica, hanno depositato lungo la costa detriti e rifiuti, compromettendo il decoro delle aree. Partecipare è semplice: basta presentarsi all'orario stabilito con guanti da lavoro, pronti a dare una mano.
(Unioneonline/v.f.)