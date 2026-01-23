Molti volontari sono già al lavoro ma domenica il litorale del Poetto tornerà protagonista con una giornata dedicata alla pulizia del tratto di spiaggia, da Cagliari a Quartu Sant'Elena.

Il punto di ritrovo sarà davanti al Golden Beach, sul confine tra i due Comuni, da cui inizierà un'azione collettiva che vedrà fianco a fianco amministrazioni comunali, associazioni di volontariato (Rebelterra, Cittadinanza Attiva, OIKOS di Quartu Sant'Elena, Legambiente Cagliari, Legambiente Sardegna, Plastic Free Cagliari Cittadinanza Attiva Sardegna).

L'iniziativa è frutto della collaborazione tra gli Assessorati all'Ambiente dei Comuni di Cagliari e Quartu Sant'Elena e il tessuto associativo locale, con il coinvolgimento diretto della comunità. Un lavoro corale che punta non solo a ripulire fisicamente la spiaggia, ma anche a rafforzare quel senso di responsabilità condivisa, che rende un territorio più vivo e più curato. Un'alleanza nata con un obiettivo chiaro: rimediare ai danni lasciati dalle recenti mareggiate che, durante l'ultima allerta meteorologica, hanno depositato lungo la costa detriti e rifiuti, compromettendo il decoro delle aree. Partecipare è semplice: basta presentarsi all'orario stabilito con guanti da lavoro, pronti a dare una mano.

