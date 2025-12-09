radiolina
09 dicembre 2025
“La Strambata”, la puntata del 9 dicembre 2025: tra gli ospiti l’archeologa Maria Antonietta MongiuConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 9 dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Maria Antonietta Mongiu – Archeologa
Gabriele Parpiglia – Giornalista
Katia Fundarò – Scrittrice
Michela Ricci – Giornalista
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
