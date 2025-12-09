Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 9 dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Maria Antonietta Mongiu – Archeologa

Gabriele Parpiglia – Giornalista

Katia Fundarò – Scrittrice

Michela Ricci – Giornalista

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

© Riproduzione riservata