Veronica Fadda – giornalista di UnioneSarda.it – conduce la puntata del 9 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Anna Puddu – assessora alle Politiche sociali del Comune di Cagliari – Cagliari, “Un Natale per tutti”: il Comune lancia un piano sociale per i più fragili

Laurent Campus – progetto “Mare per tutti” – Alghero, la vela diventa terapia: il mare aiuta i ragazzi

Stefano Mais – ricercatore dell’Università di Cagliari – Architettura del novecento in Sardegna: la storia nascosta delle città sarde

Manuel Floris – astrofisico del Planetario de L’Unione Sarda – Cagliari, il planetario de L’Unione Sarda compie 14 anni

Emanuele Dessì – direttore de L’Unione Sarda – Sassari, aggressione nel centro storico: due residenti colpiti a cinghiate

