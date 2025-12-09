“Caffè Corretto”, la puntata del 9 dicembre 2025: il Comune di Cagliari lancia un piano sociale per i più fragiliConduce la puntata Veronica Fadda
Veronica Fadda – giornalista di UnioneSarda.it – conduce la puntata del 9 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Anna Puddu – assessora alle Politiche sociali del Comune di Cagliari – Cagliari, “Un Natale per tutti”: il Comune lancia un piano sociale per i più fragili
Laurent Campus – progetto “Mare per tutti” – Alghero, la vela diventa terapia: il mare aiuta i ragazzi
Stefano Mais – ricercatore dell’Università di Cagliari – Architettura del novecento in Sardegna: la storia nascosta delle città sarde
Manuel Floris – astrofisico del Planetario de L’Unione Sarda – Cagliari, il planetario de L’Unione Sarda compie 14 anni
Emanuele Dessì – direttore de L’Unione Sarda – Sassari, aggressione nel centro storico: due residenti colpiti a cinghiate