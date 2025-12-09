GR regionale del9 dicembre 2025 – Ore 10Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
Politica: caos nella maggioranza regionale dopo le dichiarazioni dell’assessore uscente Bartolazzi sulla sanità; PD convoca vertice urgente, silenzio M5S; rischio esercizio provvisorio di bilancio.
Sanità: protesta dell’associazione per i diritti dei malati contro la nuova legge sulle cure fuori dall’isola: “peggio della vecchia, pronti a tutto per bloccarla”.
Trasporti: Ugo Cappellacci presenta nuova interrogazione parlamentare su Aero Italia: “quattro anomalie in sei mesi sono troppe”, servono chiarimenti sulla continuità territoriale.
Cronaca – Centri storici: allarme sicurezza a Cagliari e Sassari: droga, degrado e violenza; sindacati denunciano carenza di forze dell’ordine, residenti esasperati.
Cronaca – Truffe online: boom di raggiri con criptovalute e finte app di trading; risparmiatori derubati, anche oltre mezzo milione; circa 40 denunce in due anni.
Spettacoli: al Teatro Lirico di Cagliari apertura della stagione con “Otdiana”, che torna dopo 12 anni; debutto del nuovo sovrintendente Cigni.
Sport – Calcio Cagliari: entusiasmo dopo la vittoria sulla Roma; squadra verso la sfida con l’Atalanta; riflettori su Marco Palestra; Giulini punta più in alto.