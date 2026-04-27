Gr del 27 aprile 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Monserrato: una rapina finita male la causa della morte di Leonardo Mocci. Oggi i funerali a Villacidro
Santa Giusta: questa mattina i funerali del centauro morto sabato notte
Cagliari: arrestata una coppia nel quartiere Marina. Aveva in casa oltre 11 Kg di droga
Oristano: uomo ai domiciliari portato in carcere per aver violato più volte il divieto di avvicinamento all’ex moglie
Cagliari: auto ribaltata nella SS 130. Gravi disagi al traffico di entrata nel capoluogo
Calcio: oggi Cagliari-Atalanta, diretta su Radiolina dalle 18
Tennis: in campo le qualificazioni del Sardegna Open
Tennistavolo F: la Quattro Mori Cagliari in finale di Europe Cup