La Strambata del 27 aprile 2026: turismo, Sardegna Open e Sant’EfisioConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 27 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Veronica Fadda – giornalista di Unionesarda.it – Gli aggiornamenti dal sito Unionesarda.it
Giovanni Porrà – Alter Nos
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari-Atalanta: Pisacane punta tutto sulla squadra
Paolo Manca – Presidente Regionale FederAlberghi –Sardegna destinazione sicura: il turismo regge la crisi internazionale
Andrea Polo – Facile.it
Angelo Binaghi – presidente FederTennis – Binaghi rilancia il Sardegna Open: “Può diventare un gioiello internazionale”
Massimiliano Messina – Presidente Associazione Imago Mundi
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
Il Post del Lunedì