Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 27 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Veronica Fadda – giornalista di Unionesarda.it – Gli aggiornamenti dal sito Unionesarda.it

Giovanni Porrà – Alter Nos

Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari-Atalanta: Pisacane punta tutto sulla squadra

Paolo Manca – Presidente Regionale FederAlberghi –Sardegna destinazione sicura: il turismo regge la crisi internazionale

Andrea Polo – Facile.it

Angelo Binaghi – presidente FederTennis – Binaghi rilancia il Sardegna Open: “Può diventare un gioiello internazionale”

Massimiliano Messina – Presidente Associazione Imago Mundi

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

Il Post del Lunedì

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