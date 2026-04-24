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24 aprile 2026 alle 14:11
Gr del 24 aprile 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Monserrato: si stringe il cerchio attorno all’assassino di Leonardo Mocci
Elmas: è sbarcato con 116 ovuli nello stomaco che contenevano un chilo e trecento grammi di eroina. Arrestato un uomo residente nel Lazio, proveniva dal Belgio
Porto Torres: attacco incendiario ad un dipendente della AOU di Sassari
Meteo: le previsione del meteorologo Alessandro Gallo
Calcio: allenamento pomeridiano per il Cagliari
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