Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 24 aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Renzo Ponti, sindaco di Nurachi – Erosione costiera nell’Oristanese, 3,5 milioni per salvare stagni e pesca: il piano dei sindaci
  • Nicola Piu, presidente Assemblea nazionale sarda – Sa Die de sa Sardigna 2026, il cammino della rivoluzione sarda tra memoria, giovani e identità
  • Claudia Ottavia, cantante – Claudia Ottavia racconta “Amore e rivolte”: il teatro canzone che dà voce ai millennial
  • Luigi Barnaba Frigoli, giornalista di UnioneSarda.it – Tutti gli aggiornamenti dal sito UnioneSarda.it
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