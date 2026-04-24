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24 aprile 2026 alle 10:57aggiornato il 24 aprile 2026 alle 10:57
Caffè Corretto, la puntata del 24 aprile 2026Conduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 24 aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Renzo Ponti, sindaco di Nurachi – Erosione costiera nell’Oristanese, 3,5 milioni per salvare stagni e pesca: il piano dei sindaci
- Nicola Piu, presidente Assemblea nazionale sarda – Sa Die de sa Sardigna 2026, il cammino della rivoluzione sarda tra memoria, giovani e identità
- Claudia Ottavia, cantante – Claudia Ottavia racconta “Amore e rivolte”: il teatro canzone che dà voce ai millennial
- Luigi Barnaba Frigoli, giornalista di UnioneSarda.it – Tutti gli aggiornamenti dal sito UnioneSarda.it
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