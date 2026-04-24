Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 24 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda

Walter Falgio – Presidente dell’Istituto sardo per la storia dell’antifascismo

Caterina Pes – Presidentessa Fondazione Casa Museo Antonio Gramsci

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

© Riproduzione riservata