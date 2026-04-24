radiolina
24 aprile 2026 alle 14:17
La Strambata del 24 aprile 2026: il caso di Garlasco e la Festa della LiberazioneConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 24 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda
Walter Falgio – Presidente dell’Istituto sardo per la storia dell’antifascismo
Caterina Pes – Presidentessa Fondazione Casa Museo Antonio Gramsci
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
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