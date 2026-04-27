Caffè corretto, la puntata del 27 aprile: si parla di trasporti a CagliariConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 27 aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Fabrizio Rodin, presidente Ctm – CTM Cagliari accelera su bus notturni, flotta green e servizi speciali
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari-Atalanta, sfida salvezza all’Unipol Domus: serve una prova vera per avvicinare il traguardo
Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Tutti gli aggiornamenti dal sito UnioneSarda.it