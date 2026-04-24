Calcio, Serie A: allenamento pomeridiano per il Cagliari

Calcio, Serie A: la designazione arbitrale per Cagliari-Atalanta

Volley: Weekend decisivo per la pallavolo sarda

Motori: Rally Costa Smeralda Storico al via

Moto: Gerina, debutto brillante in Moto4

Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 L’Informatore Sportivo – 360″ con Carlo Alberto Melis

© Riproduzione riservata