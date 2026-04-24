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24 aprile 2026 alle 14:13
Sport News, l’edizione del 24 aprile 2026Le notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: allenamento pomeridiano per il Cagliari
Calcio, Serie A: la designazione arbitrale per Cagliari-Atalanta
Volley: Weekend decisivo per la pallavolo sarda
Motori: Rally Costa Smeralda Storico al via
Moto: Gerina, debutto brillante in Moto4
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 L’Informatore Sportivo – 360″ con Carlo Alberto Melis
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