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23 aprile 2026 alle 14:47aggiornato il 23 aprile 2026 alle 14:47
La Strambata del 23 aprile 2026, crisi del carburante e caso 41 bisConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conducono la puntata del 23 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Giuseppe Meloni – giornalista de L’Unione Sarda
Monsignor Giuseppe Baturi – Arcivescovo di Cagliari
Efisio Schirru – proviciale dell’ordine dei padri mercedari
Concetta Spada – sindaca di Domus de Maria
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
Caffè Scorretto –
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