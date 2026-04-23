Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conducono la puntata del 23 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Giuseppe Meloni – giornalista de L’Unione Sarda

Monsignor Giuseppe Baturi – Arcivescovo di Cagliari

Efisio Schirru – proviciale dell’ordine dei padri mercedari

Concetta Spada – sindaca di Domus de Maria

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

Caffè Scorretto –

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