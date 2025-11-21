radiolina
21 novembre 2025 alle 14:36
Confronto Governo-Regione sulle entrate: il “Caffè Corretto” del 21 novembre 2025Conduce la puntata Paola Pilia
Paola Pilia – direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 21 novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giuseppe Meloni, giornalista de L’Unione Sarda – Sardegna, la vertenza entrate resta in bilico: il confronto governo-Regione rallenta
- Gianfranco Cabiddu, regista – Creuza de Mà, gran finale a Cagliari tra cinema muto e musica live
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Vertenza entrate Sardegna: accordo vicino entro dicembre
