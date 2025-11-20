radiolina
20 novembre 2025 alle 13:31aggiornato il 20 novembre 2025 alle 13:31
Sport News, la puntata del 20 novembre 2025: operato Zé Pedro, out per alcune settimaneLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: Cagliari, operato Zé Pedro: out per alcune settimane
Calcio, Serie A: la designazione per Cagliari-Genoa
Basket: Dinamo sconfitta dal Vechta ma arrivano segnali positivi
Volley: Piacenza debutta in CEV Cup al PalaPirastu di Cagliari
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “Il Cagliari in Diretta”. Ospite: Rolando Maran
