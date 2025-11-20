Radiolina
20 novembre 2025 alle 14:37aggiornato il 20 novembre 2025 alle 14:37
“La Strambata” del 20 novembre 2025: tra gli ospiti Simone Zucca, operaio EuralluminaConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista del TG di Videolina– conduce la puntata del 20 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Giuseppe Meloni, giornalista de L’Unione Sarda
Fausto Durante, segretario generale regionale Cigl
Simone Zucca, operaio Eurallumina
Giacomo Migheli, segretario Spi Cigl pensionati
Stefano Birocchi, giornalista di Videolina
Enzo Asuni, social media manger de L’Unione Sarda
Caffè Scorretto – Lo Svilimento
