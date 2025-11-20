Egidiangela Sechi – Giornalista del TG di Videolina– conduce la puntata del 20 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Giuseppe Meloni, giornalista de L’Unione Sarda

Fausto Durante, segretario generale regionale Cigl

Simone Zucca, operaio Eurallumina

Giacomo Migheli, segretario Spi Cigl pensionati

Stefano Birocchi, giornalista di Videolina

Enzo Asuni, social media manger de L’Unione Sarda

Caffè Scorretto – Lo Svilimento

