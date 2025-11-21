podcast
21 novembre 2025 alle 14:34
“La Strambata”: puntata del 21 novembre 2025Conduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista del TG di Videolina– conduce la puntata del 21 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda
- Valeria Ciabattoni – Direttrice artistica CEDAC
- Giancarlo Scarchilli – Regista e sceneggiatore
- Carmine Adinolfi – Ex comandante legione Carabinieri Sardegna
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Caffè Scorretto – Nobel per la resa
