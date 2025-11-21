Egidiangela Sechi – Giornalista del TG di Videolina– conduce la puntata del 21 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda
  • Valeria Ciabattoni – Direttrice artistica CEDAC
  • Giancarlo Scarchilli – Regista e sceneggiatore
  • Carmine Adinolfi – Ex comandante legione Carabinieri Sardegna
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
  • Caffè Scorretto – Nobel per la resa
