radiolina
21 novembre 2025 alle 14:38
GR regionale del 21 novembre 2025 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 21 novembre 2025 con Lele Casini.
- Politica: il Governo impugna la legge regionale sul fine vita
- Cagliari: inchiesta DDA sul terrorismo anarco-insurrezionalista
- Euroallumina: quinto giorno di protesta degli operai
- Cagliari: scoperta boutique clandestina
- Decimomannu: arrestati tre giovani per spaccio di stupefacenti
- Meteo: il meteorologo Alessandro Gallo ci illustra la tendenza del tempo nell’Isola
- Calcio: domani Cagliari-Genoa. Recuperato Deiola, fuori Ze Pedro
