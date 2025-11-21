Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 21 novembre 2025 con Lele Casini.

  • Politica: il Governo impugna la legge regionale sul fine vita
  • Cagliari: inchiesta DDA sul terrorismo anarco-insurrezionalista
  • Euroallumina: quinto giorno di protesta degli operai
  • Cagliari: scoperta boutique clandestina
  • Decimomannu: arrestati tre giovani per spaccio di stupefacenti
  • Meteo: il meteorologo Alessandro Gallo ci illustra la tendenza del tempo nell’Isola
  • Calcio: domani Cagliari-Genoa. Recuperato Deiola, fuori Ze Pedro
