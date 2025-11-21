Le notizie sportive del 21 novembre 2025 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: domani Cagliari- Genoa, le parole di Pisacane
  • Calcio, Serie A: Cagliari, omaggio a Scopigno nel centenario della nascita
  • Basket: Nazionale, Banchi chiama Polonara e debutta Vincini
  • Vela: Villasimius, al via il Marathon & Record del Sardinia Challenge
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – 360”
