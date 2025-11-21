radiolina
21 novembre 2025 alle 14:40
Sport News del 21 novembre 2025Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
- Calcio, Serie A: domani Cagliari- Genoa, le parole di Pisacane
- Calcio, Serie A: Cagliari, omaggio a Scopigno nel centenario della nascita
- Basket: Nazionale, Banchi chiama Polonara e debutta Vincini
- Vela: Villasimius, al via il Marathon & Record del Sardinia Challenge
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – 360”
