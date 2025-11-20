Gr regionale del 20 novembre 2025, ore 12A cura di Lele Casini
Calamosca: riprese le ricerche della donna scomparsa. Ritrovati degli occhiali da donna
Politica: questa mattina a Roma l’incontro Regione/Governo per la vertenza entrate
Omicidio Marongiu: annullate le ordinanze per la libertà degli Arzu
Cagliari: 43 persone identificate e 5 allontanate dalla zona rossa da parte dei Carabinieri
Cultura: alcuni appuntamenti per stasera nell’Isola
Calcio: recuperato Deiola, fuori un mese Ze Pedro, operato al menisco. A fine mattina parla Pisacane
Tennistavolo: stasera TT Sassari- Marcozzi per la Supercoppa