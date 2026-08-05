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05 agosto 2026 alle 14:58aggiornato il 05 agosto 2026 alle 14:59
Caldo record e vendemmia: “La Strambata” del 5 agosto 2026Conduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 5 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Antonio Olita – climatologo CNR – Caldo record in Sardegna: “Il mare ormai alimenta caldo e umidità”
- Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, tutto pronto per il secondo Trofeo Gigi Riva
- Andrea Pala – enologo – Perché la vendemmia si anticipa ogni anno? L’enologo risponde
- Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – I titoli del TG di Videolina
- Caffè Scorretto – Più trippa che gatti
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