Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 5 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Antonio Olita – climatologo CNR – Caldo record in Sardegna: “Il mare ormai alimenta caldo e umidità”
  • Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, tutto pronto per il secondo Trofeo Gigi Riva
  • Andrea Pala – enologo – Perché la vendemmia si anticipa ogni anno? L’enologo risponde
  • Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – I titoli del TG di Videolina
  • Caffè Scorretto – Più trippa che gatti
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